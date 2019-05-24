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Кабмин дал старт новому грабежу народа, - Медведчук о повышении тарифов на электроэнергию
Под видом развития конкуренции и либерализации рынка электроэнергии готовится очередное масштабное ограбление населения Украины. Об этом заявил Виктор Медведчук, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», пишет from-ua.
«С 1 июля 2019 года запланировано введение рынка электроэнергии. За годы «преобразований», проведенных правительствами Яценюка — Гройсмана, украинцы на собственной шкуре ощутили, что все так называемые еврореформы (предусмотренные или навязанные Украине) неминуемо ведут к росту цен и тарифов», — отметил политик.
По его словам, уже сейчас можно сказать, что запуск рынка электроэнергии неизбежно приведет к удорожанию ее стоимости для населения, так как подобного рода реформы в донельзя монополизированной украинской экономике всегда приводят к росту цен. А рынок электроэнергии один из самых монополизированных — в Украине 76% производства электроэнергии приходится только на двух производителей: на «Энергоатом» — 55% и ДТЭК — 21%.
«Под видом развития конкуренции и либерализации рынка электроэнергии готовится очередное масштабное ограбление населения Украины. При этом главный аргумент для проведения данной реформы — требование доноров и кредиторов Украины, международных финансовых организаций, а также Агентства США по международному развитию, которые настаивают на том, чтобы Украина «не откладывая, ускорила и улучшила работу». Соответствующее обязательство правительство взяло еще два года назад. Это еще один наглядный пример отсутствия реального суверенитета у якобы независимой Украины. Уходящая власть действительно независима от соблюдения социальных прав граждан. В других отношениях она полностью подконтрольна требованиям «коллективного Запада» и находится под его полным внешним управлением», — подчеркнул председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».
При этом он отметил, что Украинская ассоциация независимых поставщиков электроэнергии просит отложить запуск рынка электроэнергии. Эксперты убеждены, что без подготовки мер по реальной демонополизации рынка существуют риски существенного удорожания электроэнергии. По разным оценкам, подорожание может составить от 30% до 300%. И это при том, что в течение 2014–2018 годов тариф на электроэнергию для населения Украины уже вырос на 221%, или в 3,2 раза. Параллельно были снижены нормы потребления электричества. Эти тарифы, подчеркнул Медведчук, оказались неподъемными для миллионов украинцев, в результате долг населения за поставки электрической энергии по состоянию на 1 апреля 2019 года достиг рекордной цифры — 6,0 млрд грн.
«Но и это не предел. Рост цен на электроэнергию означает новый виток инфляционной спирали, поскольку вырастут цены на производимые в Украине товары и услуги, в себестоимости которых электроэнергия является важной составляющей (это продукты питания и другие коммунальные услуги). Понимали ли это в правительстве, когда принимали антинародные решения, усиливающие тарифный геноцид? Безусловно. Но, несмотря на это, Кабмин Гройсмана дал старт новым повышениям тарифов, а значит — новому грабежу народа», — заявил В. Медведчук.
Теги: Донбасс, Кабинет министров, электроэнергия, повышение тарифов, тарифы
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