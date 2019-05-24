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«Обеспечим прямой диалог»: в РФ нагло ответили Зеленскому по Донбассу

24.05.2019 10:08
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«Обеспечим прямой диалог»: в РФ нагло ответили Зеленскому по Донбассу

Москва готова к обеспечению «прямого диалога» между властями Украины и террористами самопровозглашенных «Л/ДНР».
Как передает replyua.net со ссылкой на пропагандистский ресурс «ФАН», со столь циничным заявлением выступил представитель Кремля, постпред страны-агрессора при ОБСЕ Александр Лукашевич в ходе заседания постоянного совета, информирует «ФАН». Так, он отметил, что новый президент Украины Владимир Зеленский «взял на себя ответственность. за управление страной с огромным грузом проблем, накопленных прежними властями»
«Со своей стороны, готовы максимально содействовать активизации прямого диалога между сторонами внутриукраинского конфликта для скорейшего достижения мира в братском соседнем государстве», — сказал он, традиционно отказываясь признавать участие РФ в войне на Донбассе. Более того, Лукашевич призвал европейцев «повлиять на Киев», чтобы добиться «добросовестного выполнения ими своих обязательств».



Теги: Донбасс, Российская Федерация, ответ, диалог, Зеленский
 
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