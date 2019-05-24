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Тимошенко считает, что Зеленский ошибается по поводу референдума: подробности
Юлия Тимошенко считает, что достичь мира реально, но не путем референдума. Так, лидер партии "Батькивщина" считает, что Украине нужен мир в качестве предпосылки становления развития государства. Для того чтобы это достичь, нужны сильная армия, усиление санкций против России, а также проведение правильных международных переговоров, а не референдум о мире с РФ. Информацию передает "Диалог.UA", ссылаясь на пресс-службу политсилы.
По мнению Тимошенко, референдум является прекрасной идеей, однако не в случае, когда пытаются достигнуть мира в этой войне. Это связано с тем, что на референдуме те нюансы, которые можно извне не увидеть, нельзя обсудить и принять решение по всем деталям ситуации, которая на сегодняшний день происходит на востоке. Политик считает, что референдум недопустим.
Тимошенко убеждена, что необходимо немедленно садиться за стол переговоров без капитуляций, так как предыдущая власть бездарно проводила переговоры. "Сейчас нам надо не говорить о референдумах: они невозможны, а надо говорить о консолидации усилий для построения сильной международной поддержки, чтобы РФ реально пошла на переговоры о мирном процессе не с главарями, а с Украиной", – заявила Тимошенко.
Теги: Донбасс, референдум, Тимошенко, Зеленский
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