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В России цинично ответили Зеленскому по Донбассу: подробности наглого заявления Лукашевича
24.05.2019 14:48
Москва готова обеспечить "прямой диалог" между Киевом и боевиками Донбасса. Циничное предложение поступило от постпреда РФ при ОБСЕ Александра Лукашевича, который заявил, что Зеленский взял на себя ответственность за управление Украиной, где "огромный груз проблем, накопленный прежними властями", передает "Диалог.UA".
Не признавая вины страны-агрессора в вооруженном конфликте на Донбассе, Лукашевич выразил готовность РФ "прийти на помощь" украинскому руководству и посодействовать в организации переговоров Украины с террористическими "Л/ДНР". При этом представитель России нагло призвал "повлиять на Киев", чтобы он "добросовестно исполнял свои обязательства".
Теги: Россия, Донбасс, ответ, Зеленский
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