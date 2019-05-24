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Волкер поделился впечатлениями от инаугурации Зеленского
Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер объяснил Белому Дому о своих впечатлениях от поездки на инаугурацию президента Украины Владимира Зеленского. Соответствующий пост Волкер написал в Твиттер, пишет ДонПресс.
Американский дипломат отметил:
«Секретарь Перри, посол Сондланд, сенатор Джонсон и я проинформировали Белый дом о впечатлениях от нашей поездки в Украину на инаугурацию президента Зеленского. Существует окно возможностей для продвижения общих интересов Украины и США».
Отмечается, что в составе делегации от США, посетившей 20 мая в Украину по случаю инаугурации президента присутствовали — глава делегации, министр энергетики США Рик Перри; спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер; посол США в ЕС Гордон Сондланд; директор департамента Европейских дел в Совете нацбезопасности США при президенте Александр Видман; а также и.о. главы дипмиссии США в Украине Джозеф Пеннингтон.
Теги: Донбасс, инаугурация, впечатление, Волкер, Зеленский
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