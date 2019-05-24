Зеленский выругался матом на всю страну: соцсети бурно обсуждают громкие ляпы украинского президента

24.05.2019 08:39

IForum стал первым публичным мероприятием, где Зеленский публично выступил в качестве главы государства. Но первый блин, очевидно, оказался комом для молодого президента. Одни откровенно высмеивают его речь, другие возмущены откровенным нарушением языкового закона, предписывающего госслужащим общаться по-украински во время публичных мероприятий. Визит Владимира Зеленского на IForum (форум инноваций в Киеве) стал поводом для веской критики, которой подвергся глава государства.

Об этом сообщает "Диалог.UA". "Что такое инновации в этой политической f#cking отрасли?" - задал Зеленский риторический вопрос участникам форума. Он наговорил и другие противоречивые вещи, вызвавшие недоумение у присутствующих, а позже – у читателей и зрителей.

В соцсетях подводят первые итоги "президентского дебюта" на IForum. Блогер Natalia Bukhalova составила собственную подборку президентских "ляпов" во время публичного выступления.