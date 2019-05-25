«Цинизм высшей пробы»: депутаты подготовили очередную подлость Зеленскому

25.05.2019 15:34

Народные депутаты, похоже, очень боятся потерять свои места в Раде и делают все, чтобы саботировать решение президента Владимира Зеленского.

Так, в Верховный Суд в пятницу поступило уже третье исковое заявление о признании незаконным указа президента Владимира Зеленского о роспуске парламента, пишет from-ua.

Как сообщает пресс-служба суда, заявление подано физическим лицом непосредственно в канцелярию Кассационного административного суда в составе Верховного Суда 24 мая.

«Дело зарегистрировано под номером 9901/280/19. В течение пяти дней со дня подачи искового заявления судья выносит определение о следующих процессуальных действиях», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что таким образом, в Верховный Суд подано уже три исковых заявления, которыми оспаривается указ президента о роспуске Верховной Рады.