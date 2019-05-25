Москва нервно отреагировала на решение Морского трибунала по России

25.05.2019 17:53

Решение Международного трибунала по морскому праву, который обязал Россию немедленно освободить пленных украинских моряков и корабли ВМСУ, и вернуть их в Украину, вызвало резко негативную реакцию МИД РФ, пишет Сегодня.

Российское внешнеполитическое ведомство уверяет, что предусмотренные Конвенцией ООН по морскому праву процедуры разрешения споров якобы неприменимы к инциденту в Керченском проливе, а арбитраж, который Украина требует созвать в связи с ним, не имеет юрисдикции в этой области, сказано в сообщении на сайте МИД РФ.

"Как ранее неоднократно отмечалось российской стороной, заявления, сделанные как Россией, так и Украиной при подписании и ратификации Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, исключают возможность задействования предусмотренных Конвенцией процедур разрешения споров в отношении инцидента 25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива. В ходе последующего арбитражного разбирательства намерены последовательно отстаивать нашу позицию, в том числе отсутствие у арбитража юрисдикции рассматривать данную ситуацию в свете упомянутых выше обстоятельств", — заявили в министерстве.

"Избежать ее возникновения можно было при условии соблюдения требований российского законодательства, касающихся судоходства в этом районе. Призываем украинскую сторону действовать именно так впредь", — добавили в МИД РФ, забыв, что весь мир продолжает считать оккупированный Россией Крым и территориальные воды вокруг него украинской территорией.