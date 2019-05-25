Не отвертится: вот, что ждет Порошенко уже летом

25.05.2019 20:30

Следователи САП намерены вызвать экс-президента на допрос по делу о коррупции в Центрэнерго. Дата допроса пока не определена, но оттягивать не собираются. Допрос проведут не позднее следующего месяца, сообщает from-ua.

Специализированная антикоррупционная прокуратура намерена вызвать бывшего президента Украины Петра Порошенко на допрос по делу о его возможной причастности к коррупции в энергогенерирующей компании Центрэнерго.

«Будет обязательно вызван и допрошен», — отметил собеседник издания.

При этом он уточнил, что САП планирует допросить Порошенко по делу о его возможной причастности к коррупции в энергогенерирующей компании Центрэнерго.

Дата соответствующего допроса пока не определена. Однако собеседник издания предположил, что это случится, скорее всего, уже в июне.