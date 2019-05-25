Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Не отвертится: вот, что ждет Порошенко уже летом

25.05.2019 20:30
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Не отвертится: вот, что ждет Порошенко уже летом

Следователи САП намерены вызвать экс-президента на допрос по делу о коррупции в Центрэнерго. Дата допроса пока не определена, но оттягивать не собираются. Допрос проведут не позднее следующего месяца, сообщает from-ua.
Специализированная антикоррупционная прокуратура намерена вызвать бывшего президента Украины Петра Порошенко на допрос по делу о его возможной причастности к коррупции в энергогенерирующей компании Центрэнерго.
«Будет обязательно вызван и допрошен», — отметил собеседник издания.
При этом он уточнил, что САП планирует допросить Порошенко по делу о его возможной причастности к коррупции в энергогенерирующей компании Центрэнерго.
Дата соответствующего допроса пока не определена. Однако собеседник издания предположил, что это случится, скорее всего, уже в июне.



Теги: Донбасс, допрос, следователь, Порошенко
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх