«Неприменимы»: в МИД РФ цинично прокомментировали решение трибунала по морякам

25.05.2019 20:06

Внешнеполитическое ведомство России заявило, что предусмотренные Конвенцией ООН по морскому праву процедуры разрешения споров нельзя применить к инциденту в Керченском проливе. Как передает replyua.net, об этом идет речь в сообщении на сайте МИД РФ.

«Российская сторона ранее уже отмечала, что заявления, сделанные как Россией, так и Украиной при подписании и ратификации Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, опровергают возможность задействования предусмотренных Конвенцией процедур разрешения споров в отношении инцидента 25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива. При проведении дальнейшего арбитражного разбирательства намерены последовательно отстаивать нашу позицию, в том числе отсутствие у арбитража юрисдикции рассматривать данную ситуацию в свете упомянутых выше обстоятельств», - заявили в Москве.

Далее российские дипломаты цинично заявили, что избежать возникновения ситуации можно было бы при условии соблюдения украинской стороной требований законодательства РФ, касающихся судоходства в этом районе. «Призываем Киев действовать именно так впредь», - добавили в МИД РФ.