Плывем по течению: Украине указали на серьезные ошибки в войне против России

25.05.2019 15:17

Новые санкции, введенные Кабинетом министров Украины против России, вряд ли как-то повлияют на экономику РФ и носят скорее "фейковый" характер.

Об этом "Апострофу" рассказал экономический эксперт Алексей Кущ.

По его словам, острие санкций против России находится не в Украине, а в США и Европейском Союзе.

"Там есть специальные законы противодействия врагам Америки, там, действительно, есть системный подход, как эти санкции разрабатываются. Достаточно все структурировано, взаимоподчинено. То есть там как бы есть система, матрица, в соответствии с которой американцы применяют те или иные санкции. На сегодняшний день США определили основные сектора российской экономики, которые чувствительны к воздействию санкций. Это, прежде всего, финансовый сектор, военно-промышленный комплекс и энергетический сектор. Вот по этим основным сегментам российской экономики и бьют американские санкции", – говорит Кущ.

На фоне этого украинские санкции совпадают с американскими только по военно-промышленному комплексу. В то же время, в энергетическом и финансовом секторах наблюдается "полный вакуум" санкций.

"В отношении финансов есть условные санкции, которые применяются к российским банкам, но и они носят, скорее, фейковый характер. Почему? Потому что все эти банки благополучно продолжают функционировать и в украинской банковской системе", – замечает Кущ.

"По энергетическому сектору вообще парадоксальная ситуация, то есть с одной стороны, у нас конфликт с Российской Федерацией, с другой стороны, мы постоянно обижаемся на то, что часть транзита природного газа пойдет мимо нашей газотранспортной системы по "северным потокам". То есть здесь нужно понимать: или конфликт, или война, или сотрудничество. Здесь не может быть какого-то гибридного варианта - нельзя находиться в конфронтации и ожидать, что мы сохраним те направления сотрудничества, в том числе, и по транзиту газа, которые были до этого. Поэтому сегодня Кабинет министров, скажем так, плывет по течению. Это некие последние аккорды, которые наши министры пытаются еще сыграть перед своим уходом. Уходить нужно на мажорной, патриотической ноте - они должны отчитаться перед обществом, что они ушли на волне новых санкций против Российской Федерации", – резюмирует эксперт.