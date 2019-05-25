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Россия заблокировала газ из Казахстана в Украину, мир в ожидании, чем ответит Нурсултан
Самый крупный производитель сжиженного газа (LPG) Казахстана больше не может поставлять Киеву свою продукцию, несмотря на ранее подписанные контракты.
Палки в колеса ставит российская сторона. Коммерческий директор АТ "Укргазвидобування" Сергей Федоренко на своей странице в соцсетях огорошил граждан страны неприятной новостью, передает dialog.ua.
По его данным, остановлен импорт сжиженного газа из Казахстана, передает "Прямой". "Поставки крупнейшего производителя сжиженного газа Казахстана в Украине остановлены. Компания" Тенгизшевройл "не может получить разрешение на транзит по железной дороге через территорию РФ", - пишет эксперт.
Федоренко при этом считает, что, по всей вероятности, другие казахстанские компании тоже не смогут осуществить поставки сжиженного газа на украинский рынок уже с июня. Эксперт подчеркивает, что речь идет о 20 процентов объема всего украинского рынка. Из-за этого, по мнению директора АТ, не исключен рост цен на оптовом рынке в самое ближайшее время.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, Казахстан, разрешение, газ, транзит, рост цен, сжижение, соцсети
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