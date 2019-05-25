САП вызовет Порошенко на допрос

25.05.2019 16:31

Следователи САП намерены вызвать экс-президента на допрос по делу о коррупции в Центрэнерго. Дата допроса пока не определена, предполагается, что он пройдет уже в июне, пишет Корреспондент.

Специализированная антикоррупционная прокуратура намерена вызвать бывшего президента Украины Петра Порошенко на допрос по делу о его возможной причастности к коррупции в энергогенерирующей компании Центрэнерго, сообщают Украинськие Новыны со ссылкой на собственные источники в ведомстве.

"Будет обязательно вызван и допрошен", - отметил собеседник издания.

При этом он уточнил, что САП планирует допросить Порошенко по делу о его возможной причастности к коррупции в энергогенерирующей компании Центрэнерго.

Дата соответствующего допроса пока не определена. Однако собеседник издания предположил, что это случится, скорее всего, уже в июне.

Напомним, Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла дело по хищениям в энергетике, фигурантами которого стал сам Порошенко и представитель его фракции в Раде Игорь Кононеко.