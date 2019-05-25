Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Совок неистребим: сети повеселило фото "портрета" Зеленского в университете Харькова

25.05.2019 11:32
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Совок неистребим: сети повеселило фото "портрета" Зеленского в университете Харькова

Руководители одного из лучших университетов Украины оказались в центре внимания после того, как повесили на стенде вместо фотографии президента Владимира Зеленского табличку с надписью "Зеленский Владимир Александрович".

Инцидент произошел в Национальном техническом университете "Харьковский политехнический институт". Фотографию из вуза опубликовали в социальной сети.

Отметим, что сам Зеленский во время инаугурационной речи заявил, что выступает против своих портретов в кабинетах чиновников.

"Президент - не икона, он не идол, президент - это не портрет. Повесьте туда (на стены в кабинетах - "Апостроф") фотографии своих детей и перед каждым решением смотрите в глаза им", - сказал тогда он.



Теги: Донбасс, университет, Харьков, фото, портрет, соцсети, Зеленский
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх