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Супрун рассказала о том, что прием витаминов можно заменить пивом

25.05.2019 12:28
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Супрун рассказала о том, что прием витаминов можно заменить пивом

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун рассказала написала в своем аккаунте в «Фейсбуке», что нехватку витамина B1 можно восполнить при помощи пива.

По мнению Супрун, недостаток В1 может привести к ухудшению памяти, координации движений, нарушению сна, хронической усталости и тахикардии, передает donpress.com.

Ульяна Супрун написала, что данный витамин содержится во многих продуктах, таких как зеленый горошек, яйца, печень, фасоль, орехи, гречка, а также в пиве.



Теги: Украина, Донбасс, витамины, пиво, продукты, соцсети
 
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