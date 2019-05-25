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Украинцев ждет повышение тарифов на 40%, - Рабинович
Народный депутат Вадим Рабинович предостерег украинцев о повышении тарифов на электроэнергию в ближайшее время. Об этом глава политической партии «Оппозиционная платформа За життя»,.на телеканале «112 Украина», пишет ДонПресс.
«Вы зря не обращаете внимания на новый закон о системе рыночных поставок электроэнергии и газа в ваши дома. Эту аферу придумали проходимцы, которые создали снабженческие компании. Они будут бесконечно навязывать компании украинцам, только выбирать будет не из чего — не все они соответствуют критериям. Я гарантирую вам, что из-за этого в ближайший месяц мы получим подорожание электроэнергии на 30−40%», — пояснил парламентарий.
Рабинович отметил, что на конец 2018 года украинцы задолжали за электроэнергию 33,6 млрд грн. И теперь, прежде чем платить за новые услуги, нужно расплатиться с долгами.
По его словам в результате принятия нового закона людям придется самостоятельно заниматься капитальным ремонтом многоквартирных домов.
«Закон окончательно переложил все затраты по содержанию домов на кошельки самих домовладельцев. В Украине на данный момент 220 тысяч многоквартирных домов, в которых проживает почти 25 миллионов человек, и только 8% жилого фонда было построено в последнее время. 92% домов — застройки до 1991 года, 70% из них используются более 50 лет. Украинцы долгие годы платили деньги в виде квартплаты за будущий капитальный ремонт, а теперь им придется заниматься этим самостоятельно», — заключил Рабинович.
Теги: Донбасс, электроэнергия, повышение тарифов, тарифы
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