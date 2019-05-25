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Все, что я мог сделать, я сделал. Моя проблема в том, что в Иловайске я остался живым, - Хомчак. ВИДЕО

25.05.2019 21:59
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Все, что я мог сделать, я сделал. Моя проблема в том, что в Иловайске я остался живым, - Хомчак. ВИДЕО

Новоназначенный начальник Генерального штаба генерал Руслан Хомчак ответил на ряд вопросов журналистов. Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Он заявил, что в его приоритетах - ценность жизни каждого военного и их благосостояние.
Также он высказался о кадровых намерениях, оценил действия предыдущего командования и выразил свою точку зрения на трагедию под Иловайском.



Теги: Украина, Донбасс, Иловайск, Генштаб, глава
 
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