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Хотят обменять на Венесуэлу? Что известно о переговорах США с Путиным по Украине

26.05.2019 14:31
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Хотят обменять на Венесуэлу? Что известно о переговорах США с Путиным по Украине

Россия пытается договорится с США о свободе действий в Украине в обмен на невмешательство в попытки Вашингтона преодолеть режим Николаса Мадуро в Венесуэле.
Такое заявление в материале The Hill сделал аналитик, исследователь американского центра Foreign Policy Council Стивен Бланк. Кроме того, Вашингтону предлагается возобновить переговоры относительно режима контроля над вооружением и продлить действие договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ), пишет from-ua.
"Президент Трамп, считая себя оправданным в докладе Мюллера, теперь может свободно улучшать отношения с Москвой", – пишет Бланк о подходе Москвы к договоренностям.
Он раскритиковал возможную сделку, назвав ее морально неоправданной и стратегически губительной.
"Будем помнить, что российские вооруженные силы (включая так называемых сепаратистов, которые на самом деле являются помощниками Москвы в Украине) вторглись в Крым и Донбасс и провели наиболее откровенную агрессию со времени вторжения Саддама Хусейна в Кувейт", – пояснил он.
Эксперт отметил, что в случае обострения ситуации в Украине доверие к США в Европе будет сильно подорвано.



Теги: Украина, США, Донбасс, Путин, Венесуэла, переговоры
 
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