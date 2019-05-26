Как Россия засылала боевиков в Украину. ВИДЕО

26.05.2019 16:09

Вербовщик боевиков Михаил Полынков рассказал, когда именно Россия начала засылать своих людей в Украину.

Соответствующее видео с признанием боевика опубликовал блогер под ником Necro Mancer в Twitter, передает apostrophe.ua.

"У нас были координаты координаторов как в Крыму, так и в Донецке, Луганске, в Харькове, в Одессе и мы отправляли "добровольцев" туда одновременно. Не только в Крым шли добровольцы, но и в другие города..." - рассказал он.