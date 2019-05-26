Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Коломойский предложил Украине взять пример с Греции и объявить дефолт

26.05.2019 19:21
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Коломойский предложил Украине взять пример с Греции и объявить дефолт

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский считает, что Украина должна объявить дефолт.

Об этом он сказал в интервью Financial Times, передает donpress.com.

«По моему мнению, мы должны повести себя с нашими кредиторами, как Греция. Это пример для Украины. В 2015 году Греция стала первой развитой страной, которая не заплатила по кредиту Международного валютного фонда, хотя и временно», — цитирует издание Коломойского.

По мнению Коломойского в дефолте нет ничего страшного.

«Сколько раз Аргентина объявляла дефолт? И что? Они его реструктуризовали», — заявил олигарх.

Кроме того бизнесмен высказал мнение, что Зеленский победил на выборах из-за усталости украинцев от требований МВФ.

«Если Зеленский будет слушать (Запад — ред.)… он закончит как Порошенко. У него будут такие же рейтинги — 5, 10, 15 вместо 73 процентов», — сказал Коломойский.

Коломойский считает, что США и Евросоюз могли бы списать внешние долги Украины, так как Украина просто предлог, чтоб навредить России.

«Это ваша игра, ваша геополитика. Вас не интересует Украина. Вы хотите навредить России, а Украина — просто предлог», — заключил бизнесмен.



Теги: Украина, Россия, США, Донбасс, Греция, дефолт, МВФ, Евросоюз, долги
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх