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«Попадет в ад за…»: Квартал 95 публично похоронил Порошенко. ВИДЕО
В сети отчитались о скорбном прощании бывшего президента Украины Петра Порошенко
На концерте «Квартала 95» в Турции автор Валерий Жидков выступил со стенд-апом. Фрагмент с его речью опубликован на YouTube, пишет Политека.
Комик тонко завуалировал произошедшее. Он подробно рассказал о панихиде по нехорошей личности, заслужившей только ненависть окружающих.
«Когда человек уходит, о нем либо хорошо, либо ничего. Но иногда бывают такие люди, что хорошего сказать нечего, но и промолчать не получается», — начал свое выступление юморист. «Панихида по очень плохому человеку. Дождь, зонт, все в черном».
Ведущий мероприятия заявил, что похороны стали для города большим праздником. Ведь жители прощаются с неким Николаем Петровичем. Он отметил, что покойному нравились слезы других людей, а потому призвал не сдерживаться. На памятнике выбито две даты 2019-1965. Дату смерти поставили первой, считая её более важной, нежели рождение.
«Он прожил короткую, но очень длинную для других жизнь. Он столького не успел сделать — и это здорово. Сегодня мы прощаемся с телом, но не с душой. Все знают, что души в этом теле никогда не было. Своей кончиной Николай Петрович поставил в тупик даже патологоанатомов. Они и не подозревали, что в человеке может быть столько дерьма», — рассказал Валерий Жидков со сцены «Квартала».
Ведущий подчеркнул, что на похороны собрались много людей. Все они решили лично убедиться — покойный больше никогда не встанет. Для этого некоторые даже начали тыкать в труп палками. Кладбище выбрали неслучайно. Оно стало знаковым местом для усопшего. Ведь в свое время он снес десятки могил, чтобы построить дом. Вдобавок, мужчина успел приватизировать ботанический сад и часть пляжа. Поэтому его тело решили захоронить «везде по частям».
Покойный насолил своим близким даже после смерти. Его завещание подготовили хирурги, приложив записку из двух слов: «Первое я прочитать не могу, а второе — «вам»».
«Вот таким он был. За свою жизнь Николай Петрович много сделал для детей нашего города. Очень много: и спайс, и амфетамин, и ЛСД. Неудивительно, что на сегодняшний день он по-настоящему объединил людей. Я знаю, что даже самые отъявленные атеисты искренне верят и надеятся, что Николай Петрович попадет в ад», — объявил ведущий. Он добавил, что поминки решили весело провести в караоке-баре.
Интернет-пользователи тут же сообразили, что речь шла об образном прощании с бывшим президентом Украины Петром Порошенко. По мнению многих украинцев, его политическая карьера трагически закончилась:
«По-моему это похороны Порошенко как политика»; «1965-год рождения Пороха»; «На протяжении всего видео думал, что речь идет о Порошенко»; «Петрович, 1965, шарф Ющенко, Партия регионов, почетный караул — ни намека на Пороха, вы чего».
Теги: Донбасс, похороны, Квартал 95, Порошенко
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