Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

В Польше дотла сгорел автобус, перевозивший украинцев

26.05.2019 21:25
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Польше дотла сгорел автобус, перевозивший украинцев

В ночь на 26 мая на юге Польши недалеко от г. Альверня полностью сгорел автобус Киев-Прага, с транспортного средства были эвакуированы 70 украинцев.

Об этом сообщает польский телеканал TVN24.pl, передает apostrophe.ua.

По информации сотрудника таможни Краковской дорожной комиссии, все пассажиры были эвакуированы, жертв и пострадавших в результате пожара нет.
Граждане Украины были доставлены на стоянку МОТ (комната обслуживания пассажиров), где им был оказан запасной транспорт.
Причиной возгорания стали неполадки в двигателе, который и загорелся.
"Автобус сгорел полностью и прожег дыру в асфальте", - сообщил представитель дорожной комиссии.



Теги: Донбасс, Польша, автобус, пассажиры, пожар, украинцы, эвакуация
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх