В Польше дотла сгорел автобус, перевозивший украинцев

26.05.2019 21:25

В ночь на 26 мая на юге Польши недалеко от г. Альверня полностью сгорел автобус Киев-Прага, с транспортного средства были эвакуированы 70 украинцев.

Об этом сообщает польский телеканал TVN24.pl, передает apostrophe.ua.

По информации сотрудника таможни Краковской дорожной комиссии, все пассажиры были эвакуированы, жертв и пострадавших в результате пожара нет.

Граждане Украины были доставлены на стоянку МОТ (комната обслуживания пассажиров), где им был оказан запасной транспорт.

Причиной возгорания стали неполадки в двигателе, который и загорелся.

"Автобус сгорел полностью и прожег дыру в асфальте", - сообщил представитель дорожной комиссии.