Доллар и евро нанесли по гривне сокрушительный удар: представлен новый курс валют

27.05.2019 11:31

Курс валют в Украине на 27 мая 2019 года: гривна ослабла, доллар хорошо подскочил вверх

На понедельник, 27 мая, первый день последней весенней рабочей недели, Национальный банк Украины установил такой курс валют в стране:

100 долларов США — 2647.4780 грн;

100 евро — 2961.7336 грн;

10 рублей — 4.0976 грн.

Курс доллара продолжил свой рост, по сравнению с пятницей он хорошенечко подпрыгнул вверх – сразу на 14 копеек. Евро решила от американской валюты не отставать и также подорожала аж на 28 копеек. Российский рубль попытался окрепнуть и у него это даже получилось, правда, вырос он всего на 1 копейку.

Напомним, что в предыдущий банковский день, последний рабочий пятницу 24 мая, в Украине действовал следующий курс валют:

100 долларов США — 2633.5723 грн;

100 евро — 2933.5362 грн;

10 рублей — 4.0836 грн.

Торги на межбанке 24 мая закрылись: с долларом на уровне 26.30/26.34 грн. Евро – 29.44/29.48, российский рубль – 0.4075/ 0.4083 грн.

В украинских банках средний обменный курс доллара в пятницу составил 26,25 грн в покупке и до 26.50 грн в продаже.

В пятницу, 24 мая, действовали такие официальные курсы драгоценных металлов (за 10 тройских унций) Нацбанка:

Золото – 336 030,66 грн

Серебро – 3 801,56 грн

Платина – 212 002,57 грн

Палладий – 344 207,90 грн

Как сообщалось ранее, в прогнозе Всемирного банка указали, что ждет экономику Украины в самое ближайшее время. Уровень инфляции в Украине будет составлять 7%.

Источник: https://politeka.net