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Город во Львовской области может полностью уйти под землю

27.05.2019 14:40
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Город во Львовской области может полностью уйти под землю

Большая угроза нависла над городом Стебник Львовской области. Как передает replyua.net со ссылкой на ТСН, Стебник может полностью уйти под землю. Сообщается, что несколько десятков лет в этом районе проводилась добыча калийной соли, а в начале двухтысячных годов работа в шахтах была прекращена, но рудники никто до сих пор так и не законсервировал. Активисты и местные жители заявляют о том, что под землёй образовались огромные полости, и когда-нибудь произойдёт катастрофа. 

По словам экологов, земля может провалиться в любой момент, в этом случае она потянет за собой огромный регион. По словам местных жителей, если по ближайшей дороге проезжает большой грузовик, в доме начинает всё трястись. «Пропасть только из-за калийного завода, перестали закладку делать, значит, пропасть будет большей. Это идет до Трускавца. Эта страшная беда идет в Трускавец», - рассказал один из местных жителей. 

Однако местные власти не считают ситуацию большой проблемой и заявляют, что в настоящее время готовят различные мероприятия для спасения региона. В департаменте экологии Львовской областной государственной администрации заявили, что исследование территории уже проводилось, учёные говорят, что аномальные проявления возможны, но на значительном расстоянии от жилых домов.



Теги: Донбасс, город, Львовская область
 
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