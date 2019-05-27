Гройсман заявил, что не будет объединяться с Порошенко на выборах в ВРУ

27.05.2019 11:17

Владимир Гройсман заявил, что не планирует объединение с политической силой Петра Порошенко и с другими партиями для участия в досрочных выборах Верховной Рады. Об этом он сказал в интервью ICTV.

«Для меня участие в выборах — это не просто желание принимать участие в выборах. У меня четкий взгляд на то, что может сделать Украину и украинцев сильнее. И считаю, что эти шаги должны быть реализованы», — сказал премьер.

Гройсман также подчеркнул, что предложения об объединении были, и много политиков говорили между собой о разных возможностях. Однако он принял решение, самостоятельно идти на выборы.

Источник: https://donpress.com