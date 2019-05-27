«Йде відчутне похолодання»: синоптик розповіла, якою буде погода останнього тижня весни та початку літа

27.05.2019 07:10

27 травня, в Україні буде спекотна погода, місцями температура підніметься до 28 градусів із позначкою плюс. Про це написала український синоптик Наталя Діденко на своїй особистій сторінці у «Фейсбук».



«Температура повітря протягом дня 27-го травня досягне +23+28 градусів. Навіть найближча ніч дозволить погуляти романтично при +13+18 градусах. Хіба що на Заході вночі буде свіжіше, +10+15 градусів. Дощі, хоча невеликі та місцями, ймовірні лише у північній частині, на Волині, Рівненщині й на Вінниччині. На решті території України завтра переважатиме суха повітряна маса. Вітер буде помірним, а ось у вівторок-середу відчутно посилиться. Хто раптом що будує чи ходить під вітрилами - візьміть до уваги», - пише Діденко.



У Києві завтра також буде тепла погода, до +25+27 градусів. Водночас синоптик наголошує, що протягом дня у столиці може пройти короткочасний дощ з грозою. «У столиці у вівторок-середу суттєво посилиться вітер, втримається тепла, до спеки, погода. З 30-го травня ймовірність дощів збільшиться, після 1-го червня почнеться відчутне похолодання. Після розкішних вихідних із книжками, танцями, полуницями, першими комариками, дачею, диванами та каштанами готуємося розумною працею зустрічати літо», - розповіла Діденко.

Джерело: https://replyua.net