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«Я сделаю все от меня зависящее»: Зеленский пообещал поддержку талантливым украинцам

27.05.2019 07:26
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«Я сделаю все от меня зависящее»: Зеленский пообещал поддержку талантливым украинцам

Президент Владимир Зеленский пообещал сделать все возможное для реализации творческих идей каждого украинца, в собственной стране. Об этом он написал на своей странице в Faceboоk 26 мая.

«Я сделаю все от меня зависящее, чтобы открыть для каждого способного украинца путь для свободной реализации своих инициатив в первую очередь в своей стране. Чтобы именно Украина стала для наших гениев базой для дальнейшего покорения мира», — написал Зеленский.

Свое сообщение президент приурочил к 130-летию со дня рождения авиаконструктора Игоря Сикорского.

«Ровно 130 лет назад в Киеве родился „вертолетный отец“ — знаменитый украинец Игорь Сикорский. Он является блестящим примером инноватора. Уверен, что Сикорский всегда будет вдохновлять новых украинских изобретателей не только в Киевской политехнике, которая носит его имя, но и по всей Украине, которая ежегодно обогащает мир новыми талантами» — отметил Зеленский.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, президент, творчество, Зеленский
 
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