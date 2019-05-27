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Кулуарных договоренностей не будет: нардепам передали условия Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский не будет подписывать законы, принятые Верховной радой с нарушениями. Об этом заявил представитель президента Украины в парламенте Руслан Стефанчук во время заседания согласительного совета парламента, передает РБК-Украина.
По словам Стефанчука, "кнопкодавства" в Раде больше не будет.
"Президент не подпишет ни одного закона, во время которого будет нарушена процедура его принятия. Десять раз ставить на одно и то же голосование, "кнопкодавство" - такого больше не будет", - заявил Стефанчук.
Кроме того, у президента назвали условия поддержки законопроектов главой государства.
"Президент настроен на конструктивное сотрудничество с парламентом. Единственное, он очень просил: эра кулуарных договоренностей завершена. Он готов поддержать любую инициативу парламента в таких условиях. Первое, она отвечает интересам народа Украины и правам каждого человека. Во-вторых, она не противоречит конституции Украины и соответствует принципам верховенства права и соответствует качеству нормативно-правового регулирования. Ведь мы видим, что независимо от того, что пишет управление о некачественности законопроекта, Верховная рада все равно протягивает его", - отметил Стефанчук.
Спикер парламента Андрей Парубий на это сыронизировал, что "мы ежедневно чувствуем настрой президента на конструктивную работу".
"И тогда, когда он назвал почему-то Раду российским словом ВРУ, и тогда, когда он процитировал мои слова, которые не являются правдой. И даже сейчас, во время нашего согласительного совета, в очередной раз обратился к Раде с очень унизительным и оскорбительным обращением. Я считаю это неправильным", - пояснил он.
После этого спикер призвал к взаимоуважению между органами власти, добавив, что когда Стефанчук поработает в Раде некоторое время, он сам "поймет, что такое торжество процедур".
Теги: Донбасс, Верховная Рада, Зеленский
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