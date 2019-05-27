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«Мы с ней друзья»: Коломойский будет поддерживать Тимошенко на выборах в Раду
27.05.2019 11:45
Бизнесмен Игорь Коломойский в интервью Украинской правде рассказал, что будет поддерживать лидера БЮТ Юлию Тимошенко на внеочередных выборах в Верховную Раду, передает replyua.net.
В то же время, олигарх подчеркнул, что с парламентарием они являются друзьями. «Друзья. Тем более, если она меня называет другом, я не могу сказать, что мы с ней не друзья. Мы с ней друзья», - признался олигарх. По словам Коломойского, после президентских выборов они с Тимошенко постоянно общаются и продолжат дальнейшее сотрудничество.
«Да, и будем помогать ей на парламентских выборах… Ну как? Тем, что цены на рекламу будем стараться делать доступными для всех. Потому что их партия не очень богатая», – подчеркнул олигарх.
Теги: Донбасс, Верховная Рада, Тимошенко, Коломойский
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