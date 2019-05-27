На Зеленского подали иск в Верховный суд

27.05.2019 18:13

Уволенный новым главой государства Владимиром Зеленским с должности члена Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Владимир Горковенко подал в Верховный суд на украинского лидера с требованием признать противоправным решение об увольнении. Об этом Горковенко сообщил на своей странице в Facebook.

Так, он отметил:

«Как и обещал, сегодня подал в суд на президента Украины. Требую признать действия Владимира Зеленского противоправными».

Горковенко уточнил, что «указы отменять нельзя, даже если кому-то очень хочется или колется» и добавил:

«Во-вторых, это сегодня господин президент издал „Указ об отмене Указа“, а завтра даст указание расстрелять прямо на Крещатике тех, кто ему не нравится. Такое в нашей истории мы уже проходили. Поэтому, читайте!».

Источник: https://donpress.com