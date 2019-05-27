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Названо главное условие референдума по Донбассу: «это позиция президента»

27.05.2019 22:49
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Названо главное условие референдума по Донбассу: «это позиция президента»

Владимир Зеленский должен сделать Украину такой, чтобы на нее было невыгодно нападать

Об этом в видео-интервью Politeka рассказал народный депутат Украины Семен Семенченко.

По его словам, сила Украины – это главное, в отличии от проведения референдума. Референдум о том, какие отношения строить с РФ, не нужен и не обязателен, для этого есть законодательство страны, которая находится в состоянии войны.

«Референдум во время войны, когда люди напуганы угрозой, когда люди зомбированы различным телевизионным шлаком, он не всегда правильный. Потому что люди будут голосовать не рационально. Но если Россия – это страна агрессор и это позиция президента, а референдум носит характер опроса, то я не вижу в этом никакого вреда», — говорит Семенченко.

Также Семенченко считает, что Верховная Рада, несмотря на приход Зеленского к власти, все еще остается в руках у олигархата. Так же у новоизбранного президента нет своих людей в Кабмине. Но есть хорошие советчики, которые предупреждают, что сейчас будут предательства и подставы.

«Поэтому, естественно, Зеленский хочет потенциально опираться на тех, кого знает и кого чувствует. И кому доверяет – доверие здесь главное. Если он начнет создавать социальные лифты, он выиграет, поэтому я ничего плохого в этом сейчас не вижу», — отмечает Семенченко.

 

Источник: https://politeka.net 



Теги: Донбасс, президент, референдум, Зеленский
 
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