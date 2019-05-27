Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Официальная отставка Гройсмана и Кабмина: Парубий назвал дату важного голосования в Раде

27.05.2019 16:30
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Официальная отставка Гройсмана и Кабмина: Парубий назвал дату важного голосования в Раде

В Верховной Раде Украины примут решение об отставке правительства премьер-министра Владимира Гройсмана в течение текущей недели.

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий отмечает необходимость рассмотреть в четверг, 30 мая, вопрос об отставке правительства. 

Об этом он сообщил на заседании Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов Парламента.  "Согласно закону, мы должны рассмотреть вопрос об отставке Кабинета министров, на это дается 10 дней, и мы входим в эти 10 дней на этой пленарной неделе”, -  заявил он.

Также Парубий дал поручение комитету ВР по вопросам правовой политики рассмотреть в среду на заседании этот вопрос. "Чтобы в четверг мы смогли рассмотреть этот вопрос об отставке Кабмина и премьер-министра Украины”, - добавил спикер, подчеркнув, что это будет один из “ключевых вопросов” пленарной неделе.

Источник: www.dialog.ua 



Теги: Донбасс, голосование, Кабмин, Верховная Рада, Гройсман, Парубий
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх