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Побоище в одесской колонии: стянуты спецназ и Нацгвардия, здание горит

27.05.2019 15:40
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Побоище в одесской колонии: стянуты спецназ и Нацгвардия, здание горит

В одесской исправительной колонии начался бунт

Об этом сообщают одесские СМИ.

По информации, сегодня в колонии № 51, расположенной на Люстдорфской дороге, 9, пытались совершить побег заключенные.

«В колонии №51 на данный момент происходит бунт, полицейские дерутся с зеками и убивают друг друга. Это очень срочно,- сообщает издание УСИ.

Стало известно, что в здании начался пожар. Более 10 пожарных машин, находятся возле колонии.

Согласно предварительной информации из разных источников, из колонии совершен массовый побег. Не менее 15 заключенных скрылись в частном секторе. Также есть информация о пострадавших.

Тем временем издание Думская сообщает, что задержали шестерых беглецов. По непроверенным данным, заключенные подняли бунт «из-за плохих условий содержания». Больше ста человек забаррикадировались внутри.

Сейчас к учреждению стянуты дополнительные силы полиции и Нацгвардии.

По состоянию на 12.00 спецназ крайне жестко расправляется со взбунтовавшимися.

Источник: https://odessa.politeka.net 



Теги: Донбасс, Одесса, колония, побои, нацгвардия
 
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