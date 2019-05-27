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Призыв отменяется, появилось срочное заявление: к чему готовиться украинцам
Минобороны призвали отсрочить призыв в армию из-за масштабного паводка на Закарпатье
Об этом сообщает пресс-служба Закарпатской ОГА со ссылкой на заявление и. о. главы ОГА Ярослава Галаса.
Он считает, что оборонному ведомству следует отсрочить призыв на срочную службу парней, проживающих в затопленных районах Закарпатской области. Галас обратил внимание на то, что в условиях подобных бедствий компенсация за нанесенный ущерб из резервного фонда госбюджета обычно выделяется только для восстановления объектов инфраструктуры, социальной сферы, образования и медицины. Это значит, что людям, проживающим в затопленных районах, придется рассчитывать в первую очередь на себя.
«Им необходима помощь всех родных. По законодательству солдаты-срочники к боевым действиям на Донбассе не привлекаются, поэтому отсрочка не повлияет на обороноспособность страны», — подчеркнул Галас.
Он также заявил, что после ликвидации последствий паводка призыв на срочную службу может быть продлен.
Напомним, ранее мы писали о том, что украинцы массово пострадали из-за природного катаклизма, разразившегося в западных областях.
26 мая, после обильных дождей в Закарпатской и Ивано-Франковской области начался потоп, накрывший десятки жилых домов. Пресс-служба ГСЧС отчиталась о борьбе со стихией и опубликовала яркие фото чрезвычайного происшествия.
Спасатели бросились в бой с природной катастрофой. По их данным, в Ивано-Франковской области остаются подтопленными 22 дворов в 4 населенных пунктах. Потоп накрыл Калушский район: город Калуш и село Перевозец, Городенковский район: село Топоровцы и Надворнянский район, а именно село Пнов.
Тем временем, Закарпатской области угроза заметно снизилась. Все жилые дома оказались выше уровня воды. Однако затопило 79 подвалов, 153 домохозяйств и 492 гектара полей.
Источник: https://politeka.net
Теги: Донбасс, Закарпатье, армия, призыв
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