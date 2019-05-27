Скандал с мостом Кличко набирает обороты

27.05.2019 15:00

Мы сообщали, что в Киеве торжественно открыли пешеходный мост. Братья Кличко даже попрыгали на стекле, чтобы показать насколько оно прочное. За первый день там побывали тысячи людей. Не прошло и трех дней - что видим?

«Новое стекло на новом мосту. Все покрылось трещинами и паутинками, проверять на прочность не рекомендуем», — сообщает портал dtp.kiev.ua. Одно из стекол в конструкции, через которое, по замыслу, должно быть видно землю, полностью потрескалось и помутнело, отмечают в сообществе. В этом же источнике сообщается, что, возможно, имел место удар гантелей по стеклопакету.

Кроме того, жители столицы в соцсетях принялись жаловаться, дескать, после открытия пешеходный мост начал шататься.

Журналистка Ольга Волкова написала в соцсети:

«Ребят, без шуток — мост шатается. Думала, что мне показалось, но следственная группа правоохранителей, что работает на месте — это подтвердила. Мосту один день. Инфраструктурный п*здец».

Другая сотрудница СМИ, Анастасия Гошоватюк, подтвердила, что стеклянный мост под натиском толпы во время церемонии открытия начал шататься и дрожать:

«Вид с велопешеходного моста ошеломляющий, но стоять на мосту страшно. Стеклянные фрагменты уже треснули. Буквально на следующий день после открытия. Сейчас их оградили и охраняют. Море людей. В толпе дышать нечем. Под солнцем жарко. Пробка такая, что на середине моста все просто стоят. Мост шатается и дрожит».

Изначально в соцсетях появились предположения, будто неизвестные якобы стреляли по мосту снизу. Мэр заявил о возможном акте вандализма и диверсии недоброжелателей. Полиция проверяет информацию.

Источник: http://kr24.com.ua