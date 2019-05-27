Следующий после Зеленского: артист "Квартала 95" идет в политику

27.05.2019 19:15

Появилась информация о том, что один из актеров студии "Квартал 95" собирается пойти в большую политику.

Так, артист "Квартала 95" Юрий Корявченков (прозвище Юзик) намерен принять участие в выборах в Верховную Раду по мажоритарному округу. Отмечается, что это произойдет в том случае, если ему удастся пройти проверку партии "Слуга народа".

Информацию передает "Диалог.UA", ссылаясь на LB.ua. По словам главы штаба партии Александра Корниенко, если Юрию Корявченкову удастся пройти проверку, то он сможет баллотироваться по одному из округов в Кривом Роге.

Также Корниенко обратил внимание на то, что на сегодняшний день Корявченков выступает в качестве единственного из "Квартала", кто захотел получить мандат нардепа. Отмечается, что актеров Студии, которые пожелали участвовать в парламентских выборах, освободят от некоторых этапов проверки, к примеру, от беседы с психологом. Известно, что 44-летний Юрий Корявченков - уроженец Кривого Рога.

Был студентом Криворожского технического университета, где учился на инженера-электрика. Начал играть в КВН с 1995 года, а затем в Студии "Квартал 95".



Источник: www.dialog.ua