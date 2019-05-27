"Слуга народа" готова: в Киеве представили главных действующих лиц партии Зеленского

27.05.2019 15:20

Сегодня, 27 мая, в Киеве официально презентовали главных действующих лиц партии Зеленского "Слуга народа".

Об этом сообщает "Диалог.UA". Ранее сообщалось, что "Голос" Вакарчука и "Слуга народа" Зеленского могут объединиться.

Так, главой партии ожидаемо стал Дмитрий Разумков, который был главным спикером Владимира Зеленского во время президентской кампании.

Также пресс-секретарем партии была назначена Татьяна Цыба. Руководителем избирательного штаба партии назначен Александр Корниенко, руководитель диджитал-направления - Михаил Федоров, который занимался президентской кампанией Зеленского.

Недавно "Слуга народа" провела свой съезд и переизбрала председателя, где вместо Ивана Баканова был назначен Разумков. Крупный съезд партии назначен на 8 июня, где будет представлена вся команда и программа партии.





Источник: www.dialog.ua