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У Супрун тысячами аннулируют декларации врачей с пациентами: названа причина
Национальная служба здоровья Украины деактивировала в электронной системе 10244 декларации о выборе врача, якобы подписанных жителями Ирпеня с коммунальным предприятием «Ирпенский центр первичной медико-санитарной помощи» Ирпенского городского совета.
Об этом сообщает «Страна», передает Голос.
Как отмечают в службе, поскольку на основе данных из системы лечебные учреждения получают финансирование за принятых пациентов, то в НСЗУ регулярно осуществляют верификацию данных в электронной системе, чтобы избежать двойной оплаты, отключить учетные записи умерших и тому подобное.
Проверку в Ирпене устроили из обращения законного представителя ребенка, который пытался оформить на него декларацию и обнаружил, что она уже заполнена в другом учреждении.
После этого случая в апреле 2019 года было проведена верификация 16 703 деклараций.
"По результатам сверки было установлено, что 10 244 деклараций были поданы с нарушениями Порядка, утвержденного приказом Минздрава № 503", - говорится в сообщении.
В частности, некоторые экземпляры деклараций не были вообще распечатаны из электронной системы здравоохранения; большая часть напечатанных деклараций не содержала подписи пациента. Часть деклараций была заполнены не по установленной форме; часть - заполнена не в электронной системе здравоохранения, а "от руки", что противоречит требованиям Порядка.
"Такие нарушения могут свидетельствовать о том, что некоторые пациенты на самом деле могли не выбирать врачей указанного медицинского учреждения. Следовательно, их право на свободный выбор врача было нарушено. Для установления таких случаев соответствующие материалы будут направлены в правоохранительные органы", - отмечают в НСЗУ.
В ходе анализа деклараций комиссия дополнительно обнаружила допущения ошибок в персональных данных пациентов; подписание одной подписью 4-х и больше деклараций разных пациентов; подписание декларации одного и того же пациента различными подписями, внесение некорректных данных в раздел "законный представитель пациента" в декларациях детей.
Администрация заведения предоставила объяснения о совершенных нарушениях, но декларации с нарушением оставались активными в электронной системе, а, следовательно, нарушения не были исправлены. Поэтому 16 мая было принято решение о деактивации в электронной системе здравоохранения 10 244 деклараций о выборе врачей. Также НСЗУ осуществит пересчет средств, уже выплаченных за эти декларации.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, здоровье, врачи, декларация, медицина
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