- Названо главное условие референдума по Донбассу: «это позиция президента»22:49
- Призыв отменяется, появилось срочное заявление: к чему готовиться украинцам21:46
- Вступление в наследство по-новому: что нужно знать украинцам, чтобы не остаться на улице21:30
- Народный синоптик уточнил свой прогноз на лето 2019 года20:57
- Вопрос сотрудничества Зеленского с МВФ почти решен: кое-что нужно исправить20:40
- Сенатор из США пообещал освободить украинских военнопленных моряков20:20
- Верховный суд отказался отменить указ Зеленского о роспуске Рады20:01
- Экстренная массовая эвакуация в Харькове: полиция проверяет очередное «минирование»19:48
- Следующий после Зеленского: артист "Квартала 95" идет в политику19:15
- В ОРДО организовали «флешмоб»: просят Зеленского забрать «ЛДНР» обратно в Украину на правах автономии19:00
В аптеках уже нет: в Украине запретили сразу 11 популярных лекарств
В Украине запретили реализацию и использование сразу 11 препаратов местного производства, а также Франции, Польши и Италии.
Об этом сообщает Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками, передает 24tv.ua.
По данным службы, 9 из этих лекарств содержат вещество, приводящее к нарушению сердечного ритма, инфаркту миокарда, инфекционному или аллергическому поражению сердечной мышцы.
Кроме проблем с сердцем, фенспирид может вызвать такие побочные эффекты, как сонливость, боли в желчном, проблемы с кожей.
Панадол Беби (суспензия оральная, 120 мг/5 мл по 100 мл во флаконах № 1), серия № Т017, Франция;
Спирт этиловый 96% (раствор для внешнего применения 96 % по 100 мл во флаконах), серия № 020319, Украина;
Инспирон (таблетки, покрытые пленочной оболочкой, по 80 мг, по 10 таблеток в блистере, 3 блистера в пачке), все серии, Украина;
Инспирон (сироп, 4 мг/мл по 150 мл во флаконе № 1), все серии, Украина;
Бронхомакс (сироп, 10 мг/5 мл по 100 мл во флаконах № 1, по 200 мл во флаконах № 1), все серии, Украина;
Фенспирида гидрохлорид (порошок в двойных пакетах из пленки полиэтиленовой для производства нестерильных лекарственных форм), все серии, Италия;
Инспирон (сироп, 2 мг/мл, по 150 мл во флаконах № 1 в пачке), все серии, Украина;
Бронхомакс (таблетки, покрытые оболочкой, с модифицированным высвобождением по 80 мг, по 10 таблеток в блистере; по 2 или 3 блистера в коробке из картона), все серии, Украина;
Амиспирон Ис (таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой, по 0,08 г по 10 таблеток в блистере, по 1 или по 2 блистера в пачке из картона), все серии, Украина;
Фосидал (сироп, 2 мг/мл по 150 мл во флаконе; по 1 флакону с мерной ложкой в коробке), все серии, Польша;
Синуспал (сироп, 200 мг/100 мл по 100 мл во флаконе, по 1 флакону в пачке вместе с дозирующей ложкой), все серии, Украина.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, здоровье, лекарство, аптека
- Депутаты предлагают запретить рекламу медикаментов
- Спецкомиссия расследует закупки лекарств и медоборудования
- Расследование "Донбасса". Паника вокруг "свиного гриппа" организована
- В Украине запретили популярное лекарство от насморка
- В Украине вновь запретили продажу двух лекарственных препаратов
- Президент: "Без паники!"
- В Ростовской области перестали выдавать российские паспорта украинцам – причины22:15
- В ОРДО организовали «флешмоб»: просят Зеленского забрать «ЛДНР» обратно в Украину на правах автономии19:00
- С 1 июня КПП «Станица Луганская» меняет график работы16:45
- В окружении Суркова объяснили Зеленскому, как «завоевать доверие» жителей ОРДЛО13:14
- Россияне нам братья, но нужно возвращаться в Украину? В «ДНР» ошеломили неожиданным заявлением12:45
- «Его никто не привлечет к ответственности»: украинцы в ярости из-за откровений Стрелкова о зверствах на Донбассе10:30
- Боевики на Донбассе резко изменили ход боев: последние новости с фронта10:15
- Начались ожесточенные бои: ВСУ наносят смертельный урон боевикам близ Горловки08:43
- Главарь «ДНР» Денис Пушилин сыграл в бадминтон на «республиканском чемпионате». ВИДЕО 22:31
- Боевики «ЛНР» минируют поля вблизи дороги в районе н.п. Макаров Яр21:59
- Названо главное условие референдума по Донбассу: «это позиция президента»22:49
- В Ростовской области перестали выдавать российские паспорта украинцам – причины22:15
- Призыв отменяется, появилось срочное заявление: к чему готовиться украинцам21:46
- Вступление в наследство по-новому: что нужно знать украинцам, чтобы не остаться на улице21:30
- В Кремле официально прокомментировали отставку Суркова21:15
- Народный синоптик уточнил свой прогноз на лето 2019 года20:57
- Вопрос сотрудничества Зеленского с МВФ почти решен: кое-что нужно исправить20:40
- Сенатор из США пообещал освободить украинских военнопленных моряков20:20
- Верховный суд отказался отменить указ Зеленского о роспуске Рады20:01
- Экстренная массовая эвакуация в Харькове: полиция проверяет очередное «минирование»19:48
- Названы полезные напитки, утоляющие жажду19:31
- Врач поделилась тонкостями летнего ухода за волосами16:15
- В аптеках уже нет: в Украине запретили сразу 11 популярных лекарств14:00
- В китайском общепите взорвался горячий суп 09:45
- На что чаще всего обижаются в зависимости от знака Зодиака09:02
- Хотят обменять на Венесуэлу? Что известно о переговорах США с Путиным по Украине14:31
- Никогда не предадут: эти знаки Зодиака постоянны в отношениях14:07
- Эксперт о выборах: «Место Порошенко не в Верховной Раде, а на руинах Донбасса с мастерком в руках»13:07
- Укрощение строптивых: знаки Зодиака, которых "приручить" невозможно12:03
- Самые харизматичные знаки Зодиака: пять счастливчиков11:43
- Украинцев предупредили об опасности популярной ягоды
- В "ЛНР" прогремел смертельный взрыв: есть жертвы – первые подробности
- «ЛДНР» близко: Джон Сноу и Старки обратились к Зеленскому
- Названы 4 знака зодиака, которые найдут любовь в июне 2019-го
- Гороскоп на завтра: Тельцы думают только о себе, а Дев раздражают люди
- Чудовищная трагедия произошла в одной из школ: десятки погибших
- «Это не слухи, это правда»: Гиркин признался, что казнил людей в Славянске
- Назначение Бабича куратором "Л/ДНР": источник рассказал, что задумал Путин для "республик", грядут перемены. ВИДЕО
- "Мы не хотели войны", - Ходаковский "слил" детали захвата ДАП, сболтнув о преступлениях боевиков
- Над Украиной нависла угроза: к Зеленскому срочно едет делегация США