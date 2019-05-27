В аптеках уже нет: в Украине запретили сразу 11 популярных лекарств

27.05.2019 14:00

В Украине запретили реализацию и использование сразу 11 препаратов местного производства, а также Франции, Польши и Италии.

Об этом сообщает Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками, передает 24tv.ua.

По данным службы, 9 из этих лекарств содержат вещество, приводящее к нарушению сердечного ритма, инфаркту миокарда, инфекционному или аллергическому поражению сердечной мышцы.

Кроме проблем с сердцем, фенспирид может вызвать такие побочные эффекты, как сонливость, боли в желчном, проблемы с кожей.

Панадол Беби (суспензия оральная, 120 мг/5 мл по 100 мл во флаконах № 1), серия № Т017, Франция;

Спирт этиловый 96% (раствор для внешнего применения 96 % по 100 мл во флаконах), серия № 020319, Украина;

Инспирон (таблетки, покрытые пленочной оболочкой, по 80 мг, по 10 таблеток в блистере, 3 блистера в пачке), все серии, Украина;

Инспирон (сироп, 4 мг/мл по 150 мл во флаконе № 1), все серии, Украина;

Бронхомакс (сироп, 10 мг/5 мл по 100 мл во флаконах № 1, по 200 мл во флаконах № 1), все серии, Украина;

Фенспирида гидрохлорид (порошок в двойных пакетах из пленки полиэтиленовой для производства нестерильных лекарственных форм), все серии, Италия;

Инспирон (сироп, 2 мг/мл, по 150 мл во флаконах № 1 в пачке), все серии, Украина;

Бронхомакс (таблетки, покрытые оболочкой, с модифицированным высвобождением по 80 мг, по 10 таблеток в блистере; по 2 или 3 блистера в коробке из картона), все серии, Украина;

Амиспирон Ис (таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой, по 0,08 г по 10 таблеток в блистере, по 1 или по 2 блистера в пачке из картона), все серии, Украина;

Фосидал (сироп, 2 мг/мл по 150 мл во флаконе; по 1 флакону с мерной ложкой в коробке), все серии, Польша;

Синуспал (сироп, 200 мг/100 мл по 100 мл во флаконе, по 1 флакону в пачке вместе с дозирующей ложкой), все серии, Украина.

Источник: https://from-ua.com