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Верховный суд отказался отменить указ Зеленского о роспуске Рады

27.05.2019 20:01
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Верховный суд отказался отменить указ Зеленского о роспуске Рады

Верховный суд отказал в открытии производства по иску к президенту Владимиру Зеленскому о признании противоправным и недействительным его указа о роспуске Верховной Рады и назначении внеочередных выборов.

Как сообщили в пресс-службе суда, рассмотрение такого дела не относится к юрисдикции Верховного суда, передает НВ.

«Верховный суд пришел к выводу, что по содержанию положений ч. 2 ст. 147, ч. 1 ст. 150 Конституции Украины проверка на предмет соответствия Конституции Украины всех без исключения правовых актов Верховной Рады и президента относится к полномочиям Конституционного суда», — говорится в сообщении.

Напомним, что 20 мая Владимир Зеленский официально вступил в должность президента Украины. Выступая с обращением к народу Украины, Зеленский заявил, что распускает Верховную Раду восьмого созыва.

Главным аргументом для роспуска парламента Зеленский назвал очень низкое доверие граждан Украины к этому институту — 4%, а юридическим — отсутствие коалиции фактически с 2016 года.

После консультаций с главами фракций он подписал указ о проведении досрочных выборов 21 июля. Указ вступил в силу 23 мая, а 24 мая в Украине официально началась предвыборная кампания.

В Верховный суд подали три заявления о признании незаконным указа о роспуске Верховной Рады.

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, суд, иск, Верховная Рада, Зеленский
 
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