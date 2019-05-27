Вопрос сотрудничества Зеленского с МВФ почти решен: кое-что нужно исправить

27.05.2019 20:40

На встрече с МВФ Владимир Зеленский заявит о готовности к сотрудничеству

Об этом в видео-интервью Politeka рассказал политический эксперт Валерий Клочок.

По его словам, не стоит ждать чего-то неожиданного от встречи МВФ с Зеленским. В этом заинтересованы, по крайней мере, обе стороны. Команда Зеленского уже неоднократно и однозначно говорила, что линию сотрудничества с международными финансовыми институтами они будут оставлять неизменной.

«Мне это импонирует, потому что сегодня есть вещи нормальные, с которыми можно работать, а есть где надо исправлять. Если сегодня Руслан Стефанчук говорит в Верховной Раде, что вы не будете кнопкодавить, то они не будут. Будут работать по регламенту», — говорит Клочок.

Также эксперт отметил, что вокруг кадровых назначений Зеленского слишком много субъективных оценочных суждений. Часто журналисты руководствуются мотивами симпатии или антипатии к президенту.

«Вспомним, пожалуйста, 2014-й год. Были назначения в команде Петра Порошенко. Они нам не нравились, но не было такого ажиотажа, чтобы поднимать вопрос, почему не люстрировали действующего тогда президентаза то, что он работал у Виктора Януковича, в кабинете министра Азарова», — отмечает Клочок.

Напомним, недавно Игорь Коломойский срочно обратился к Зеленскому. Бывший губернатор Днепропетровской области уверен, что новому главе государства нужно объявить дефолт.

Игорь Коломойский уверен, что Владимиру Зеленскому нужно последовать примеру Греции, которая отклонила программу Международного валютного фонда. По его мнению, это станет удачным выходом для сложной экономической ситуации, в которую попала Украина:

«По моему мнению, мы должны относиться к нашим кредиторам так же, как Греция. Это пример для Украины», — сказал Игорь Коломойский. Он напомнил, что в 2015 году греки отказали кредиторам и стали первой развитой страной, которая не выплатила долги Международному валютному фонду. Пусть и продолжалось такое счастье недолго.

Источник: https://politeka.net