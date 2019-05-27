Вступление в наследство по-новому: что нужно знать украинцам, чтобы не остаться на улице

27.05.2019 21:30

Наследственный процесс предполагает переход прав и обязанностей наследодателя к наследникам, которые вправе принять причитающиеся права или отказатьс, пишет Политека.

Наследники определяются на основе семейных, близких родственных взаимоотношений. Вступление в наследство и оформление полученных прав имеет множество нюансов. Поэтому что делать украинцам, чтобы не потерять права наследства?

Обращаться по оформлению наследства нужно в течение шести месяцев со дня смерти наследодателя. Тот, кто вступает в право наследства нужно подать соответствующее заявление.

Очередь на наследство

В Первую очередь право на наследование имеют дети наследодателя, в том числе зачатые при его жизни и рожденные после смерти, а также тот из супругов, кто пережил умершего, и родители.

Во второй очереди идут родные братья и сестры наследодателя, бабушка и дедушка с обеих сторон.

Третья очередь — родные дяди и тети наследодателя.

К четвертой очереди относятся те, кто жил с ним одной семьей не менее как пять лет до времени открытия наследства.

Наследники по закону получают право на наследование поочередно. Каждая следующая очередь получает право на наследование в случае отсутствия наследников предыдущей очереди, устранения их от права на наследование, или отказа предыдущих.

Признать право собственности на наследственное имущество в порядке наследования наследник может путем обращения в суд с иском.

«Для решения вопроса по оформлению наследственных прав наследник может обратиться в суд для определения права собственности на наследственное имущество в порядке наследования. Следует знать, что отсутствие свидетельства о праве на наследство не лишает наследника такого права. Выдача свидетельства о праве на наследство наследникам, которые приняли наследство, никаким сроком не ограничено», — говорят юристы.

Также ранее сообщалось, что в Украине готовится массовые проверки ревизорами более шести тысяч компаний

Стало известно, что наибольшее количество запланированных проверок ожидается в компаниях, которые располагаются в Киевской, Харьковской и Одесской областях.

Отмечается, что чаще всего будут проверять частные компании, которые занимаются транспортом, оптовой и розничной торговлей.

Кроме этого проверки ждут компании, которые имеют критерии риска, определены приказом Министерства финансов Украины.

Источник: https://from-ua.com