ВСУ внезапно подняли в воздух боевую авиацию: обнародовано видео действий «Ми-8» и «Ми-24»

27.05.2019 07:45

Представители военно-воздушных сил армии Украины подняли в воздух боевые вертолеты «Ми-8» и «Ми-24». Как выяснили корреспонденты replyua.net со ссылкой на сообщение журналистов телеканала ICTV, такие действия были выполнены в ходе летно-тактических учений авиации на полигоне в Ровенской области.



Стоит отметить, что маневры вертолетной авиации были осуществлены в ночное время суток при помощи современных приборов ночного видения. Пилоты, которые оснащены специальными очками, могут вести боевую стрельбу на минимальной высоте в пятьдесят метров, а порой и ниже.





Сотрудники телевизионного канала подчеркнули, что экипаж боевых машин отрабатывают ночные полеты с крупногабаритным грузом до четырех тонн на внешней подвеске. В Интернете было обнародовано видео обучений, что вызвало положительные отзывы со стороны украинцев. Напомним, ранее сегодня мы уже сообщали, что в «Фейсбук» пресс-центром ООС были обнародованы данные с передовой на Донбассе. Также мы уже сообщали, что террористы Луганской области понесли весомые потери после точного попадания снаряда бойцов Операции объединенных сил.

