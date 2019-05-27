Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

ВСУ внезапно подняли в воздух боевую авиацию: обнародовано видео действий «Ми-8» и «Ми-24»

27.05.2019 07:45
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
ВСУ внезапно подняли в воздух боевую авиацию: обнародовано видео действий «Ми-8» и «Ми-24»

Представители военно-воздушных сил армии Украины подняли в воздух боевые вертолеты «Ми-8» и «Ми-24». Как выяснили корреспонденты replyua.net со ссылкой на сообщение журналистов телеканала ICTV, такие действия были выполнены в ходе летно-тактических учений авиации на полигоне в Ровенской области.

Стоит отметить, что маневры вертолетной авиации были осуществлены в ночное время суток при помощи современных приборов ночного видения. Пилоты, которые оснащены специальными очками, могут вести боевую стрельбу на минимальной высоте в пятьдесят метров, а порой и ниже. 


Сотрудники телевизионного канала подчеркнули, что экипаж боевых машин отрабатывают ночные полеты с крупногабаритным грузом до четырех тонн на внешней подвеске. В Интернете было обнародовано видео обучений, что вызвало положительные отзывы со стороны украинцев. Напомним, ранее сегодня мы уже сообщали, что в «Фейсбук» пресс-центром ООС были обнародованы данные с передовой на Донбассе. Также мы уже сообщали, что террористы Луганской области понесли весомые потери после точного попадания снаряда бойцов Операции объединенных сил.



Теги: Донбасс, авиация, ВСУ
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх