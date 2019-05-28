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Арсен Аваков презентовал проект "украинских шерифов"
Национальная полиция начала менять участковых в объединенных территориальных громадах на офицеров громад. Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков на представлении проекта сегодня утром на Софиевской площади в Киеве, сообщает LB.ua.
По его словам, полицейские офицеры громад будут работать в 30 тыс. населенных пунктов, где проживает около 28 млн человек.
"Цель проекта, чтобы каждая объединенная территориальная община имела своего полицейского офицера, который будет жить ее жизнью, будет на постоянной связи и помогать общине", - сказано в сообщении на сайте Кабмина.
Полицейские офицеры громады будут отличаться от участковых тем, что они будут отвечать только за свою территориальную громаду, в пределах которой сами проживают. У них будет свой автомобиль, средства индивидуальной защиты, оружие, планшет и рабочий кабинет.
На данный момент на службу заступают первые 34 офицера громад в Днепропетровской области. Предусмотрены два этапа реализации проекта: в 2019 году - в 802 объединенных территориальных громадах, а в 2020-м - по всей территории государства.
Теги: полиция, реформа, Арсен Аваков, громада
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