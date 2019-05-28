- Фатальная ошибка Зеленского: политолог рассказал, как Украина заглотила наживку Путина20:22
- Экс-начальник Генштаба Замана считает заказчиками своего преследования Порошенко и Турчинова, а Матиоса назвал "мастером фальсификаций"18:53
- Как вырастут тарифы на газ в Украине: эксперты обновили прогноз18:28
- Рада изменила границы на Донбассе: что это значит 18:03
- Зеленский вернул Сакашвили гражданство Украины17:41
- Не до Украины: дипломат озвучил главные темы ЕС в ближайшие годы17:20
- Бабченко внезапно похвалил поступок Зеленского: новый президент поступил неожиданно17:05
- Медведчук: Отмена депутатской неприкосновенности, прямые переговоры с Россией и освобождение людей – главные задачи для Зеленского. ВИДЕО15:58
- Украина в шаге от получения нового безвиза: «побила рекорд по убийствам»14:44
- Ярош объяснил, какие города Донбасса нужно освобождать первыми 14:27
Фатальная ошибка Зеленского: политолог рассказал, как Украина заглотила наживку Путина
Президент Владимир Зеленский допустил фатальную ошибку, вернув гражданство бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили.
Об этом заявил политик и общественный деятель Дмитрий Спивак, передает dialog.ua.
"ФАТАЛЬНАЯ ОШИБКА президента Владимира Зеленского - это возвращение Саакашвили. За три с половиной года, Михо и его партия проиграли ВСЕ выборы в Грузии. Президентские, Парламентские, местные. Грузины, которым Саакашвили дважды присягал на верность, отказали ему в доверии и не хотят его видеть на Родине. И лишь в Украине, неуемный и разрушительный характер Миши находит своих почитателей. В Европе скучно. Лекции надо читать. А хочется большой политикой заниматься. Мой прогноз. Все будет по отработанному плану. Сначала пристроит часть своей команды на должности. Затем попробует возглавить правительство, или попытается стать "отцом нации" и раздавать "почти бесплатные" советы всем и вся. А через пол года уйдёт в оппозицию к Зеленскому, вновь организует свою партию и начнёт раскачивать лодку для очередных досрочных выборов... чтобы таки стать Премьер-министром. Украины. Это последний шанс. Прощальная гастроль артиста. Иначе, пенсия. Путин первый запустил эту мысль, предложив Зеленскому вернуть гражданство Михо... Он знает, чем закончится эти очередные украинские гастроли.... И в Киеве заглотили эту наживку... Я считаю, что это фатальная ошибка. Зря Вы, Владимир Александрович... Ох, зря.... Одесса знает....Время пошло...
Теги: Украина, Россия, Донбасс, Путин, ошибка, гражданство, Саакашвили, Зеленский
- Гиркин сделал важное заявление по ситуации с выдачей паспортов РФ жителям ОРДЛО. ВИДЕО
- Песков заявил о готовности Путина к переговорам после выборов президента в Украине
- После лишения Саакашвили гражданства в Украине возникла ранее несуществующая проблема – бывший посол США
- Мнение эксперта: "Союз Украина-Турция – это реально кошмар для Путина"
- Вот о чем договорились Путин и Порошенко: Украину ведут к...
- Путина назвали микробом и утилизатором, принуждающим к жизни
- В Мариуполе перестанет работать насосная станция – ожидаются перебои водоснабжения19:51
- Рада изменила границы на Донбассе: что это значит 18:03
- Мародеры постарались: Житель Донецка показал жилкомплекс для «дончан с толстым кошельком». ВИДЕО 16:39
- В Мариуполе водитель маршрутки избил пожилую пассажирку16:15
- Паспортный стон. Как жители ОРДЛО становятся гражданами РФ15:06
- Ярош объяснил, какие города Донбасса нужно освобождать первыми 14:27
- Очередную часть фильма «Безумный Макс» снимают: В Донецке люди возмущены состоянием автобусов 14:06
- Очереди на КПВВ бьют рекорды: сотни машин и людей застряли на блокпостах в гигантских пробках13:29
- «Надо сидеть ждать своего часа»: Прилепин анонсировал оккупацию Харькова и Одессы12:48
- Россия заморозит финансирование Донбасса: ФСБ готовится "убрать" Пушилина12:25
- Фатальная ошибка Зеленского: политолог рассказал, как Украина заглотила наживку Путина20:22
- В Мариуполе перестанет работать насосная станция – ожидаются перебои водоснабжения19:51
- Путинский пропагандист выставил себя на посмешище19:24
- Экс-начальник Генштаба Замана считает заказчиками своего преследования Порошенко и Турчинова, а Матиоса назвал "мастером фальсификаций"18:53
- Как вырастут тарифы на газ в Украине: эксперты обновили прогноз18:28
- Рада изменила границы на Донбассе: что это значит 18:03
- Зеленский вернул Сакашвили гражданство Украины17:41
- Не до Украины: дипломат озвучил главные темы ЕС в ближайшие годы17:20
- Бабченко внезапно похвалил поступок Зеленского: новый президент поступил неожиданно17:05
- Мародеры постарались: Житель Донецка показал жилкомплекс для «дончан с толстым кошельком». ВИДЕО 16:39
- Как вырастут тарифы на газ в Украине: эксперты обновили прогноз18:28
- Не до Украины: дипломат озвучил главные темы ЕС в ближайшие годы17:20
- Медведчук: Отмена депутатской неприкосновенности, прямые переговоры с Россией и освобождение людей – главные задачи для Зеленского. ВИДЕО15:58
- Что лечит черешня в организме человека15:41
- Конец света: предсказание ацтеков начинает сбываться - удар из космоса уничтожит Землю15:25
- Паспортный стон. Как жители ОРДЛО становятся гражданами РФ15:06
- Ярош объяснил, какие города Донбасса нужно освобождать первыми 14:27
- Политолог: «Дальнейшая судьба Зеленского прояснится уже осенью»13:45
- Названы полезные напитки, утоляющие жажду19:31
- Врач поделилась тонкостями летнего ухода за волосами16:15
- Украинцев предупредили об опасности популярной ягоды
- В "ЛНР" прогремел смертельный взрыв: есть жертвы – первые подробности
- «ЛДНР» близко: Джон Сноу и Старки обратились к Зеленскому
- Названы 4 знака зодиака, которые найдут любовь в июне 2019-го
- Гороскоп на завтра: Тельцы думают только о себе, а Дев раздражают люди
- Чудовищная трагедия произошла в одной из школ: десятки погибших
- «Это не слухи, это правда»: Гиркин признался, что казнил людей в Славянске
- Назначение Бабича куратором "Л/ДНР": источник рассказал, что задумал Путин для "республик", грядут перемены. ВИДЕО
- "Мы не хотели войны", - Ходаковский "слил" детали захвата ДАП, сболтнув о преступлениях боевиков
- Над Украиной нависла угроза: к Зеленскому срочно едет делегация США