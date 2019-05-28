- Экс-начальник Генштаба Замана считает заказчиками своего преследования Порошенко и Турчинова, а Матиоса назвал "мастером фальсификаций"18:53
- Как вырастут тарифы на газ в Украине: эксперты обновили прогноз18:28
- Рада изменила границы на Донбассе: что это значит 18:03
- Зеленский вернул Сакашвили гражданство Украины17:41
- Не до Украины: дипломат озвучил главные темы ЕС в ближайшие годы17:20
- Бабченко внезапно похвалил поступок Зеленского: новый президент поступил неожиданно17:05
- Медведчук: Отмена депутатской неприкосновенности, прямые переговоры с Россией и освобождение людей – главные задачи для Зеленского. ВИДЕО15:58
- Украина в шаге от получения нового безвиза: «побила рекорд по убийствам»14:44
- Ярош объяснил, какие города Донбасса нужно освобождать первыми 14:27
- Политолог: «Дальнейшая судьба Зеленского прояснится уже осенью»13:45
Гороскоп на 28 мая: эмоции у Близнецов и трудности у Стрельцов
Это время будет благоприятно для смены деятельности. Хотите знать, что вас ждет 28 мая?
Эксперты "Апостроф.Лайм" уже ответили на этот вопрос. В нашем астрологическом прогнозе вы узнаете, кому нужно быть внимательными, кого ждет неожиданная встреча, а кто будет экспериментировать.
Овен
Овны должны проявить максимальную внимательность. Если упустите из виду хоть какую-то мелочь, можете пожалеть об этом позже. Особенно не стоит спешить в любовных делах. Ваши эмоции могут сбивать с толку, контролируйте их.
Телец
День, наполненный неожиданностями. Новости будут вас пугать, смущать, заставлять нервничать и выбивать из колеи. Но перемены будут столь же яркими, сколь пугающими. Не бойтесь смотреть вперед, не за горами очень интересный период жизни.
Близнецы
Для Близнецов день будет эмоционально непростым. Вас ждет встреча, которая оставит после себя отпечаток. Диалог может застать вас врасплох, поэтому будьте готовы импровизировать. Не стройте на это время важных планов.
Рак
Раки могут разочароваться в своих силах, так как взвалят на себя больше задач, чем смогут одновременно завершить. Это сильно повлияет на ваше эмоциональное состояние, поэтому не стоит себя перегружать. Постарайтесь отвлечься от работы.
Лев
Для Львов день будет непростым. Вам будет хотеться бросить все и расслабиться, но этого делать нельзя, пока дела не доведены до конца. Соберитесь и завершите начатое, тогда сможете позволить себе заслуженный отдых.
Дева
Девы в этот период будут склонны к экспериментам. Ваши новые идеи будут казаться вам гениальными, но лучше все же посоветоваться с близкими людьми. Не позволяйте себе работать слишком много, здоровый отдых вам необходим.
Весы
День может принести вам сюрпризы. Например, вероятна встреча с кем-то приятным и симпатичным. Эмоционально вы будете на высоте, а вот интуиция может вас подвести. Внимательно слушайте, что говорят вам люди. И делайте выводы.
Скорпион
Для представителей этого знака наступает период, когда вы начнете видеть перед собой новые горизонты и перспективы. Вероятно, вам предложат повышение, или же вы сами решите заняться каким-то новым интересным проектом.
Стрелец
Стрельцов ждут трудности и препятствия. Вы можете начать сомневаться в том, что делаете все верно, но не позволяйте сомнениям сбить вас с пути. Сейчас важно сфокусироваться и не бояться перемен, вскоре ситуация стабилизируется.
Козерог
Можете наконец приступить к реализации своего давнего масштабного плана. Сейчас у вас есть время, чтобы все продумать и реализовать максимально четко. Не бойтесь пробовать что-то новое и совершать решительные шаги. Скоро вас ждет успех.
Водолей
Вы будете заняты решением мелких проблем, которые вам уже изрядно надоели. Но как только все это останется позади, вам станет намного легче. Не обращайте внимания на колкие замечания своих знакомых, многие сейчас просто вам завидуют.
Рыбы
Вероятны ошибки в расчетах. Продумывайте все рабочие дела дважды, чтобы позже не пришлось ничего переделывать. Разберитесь с потоком задач, тогда сможете быстро все закончить и наконец-то отвлечься от скучной рутинной работы.
Теги: Украина, Донбасс, гороскоп, знаки Зодиака, астрологический прогноз
- Гороскоп на сегодня: Скорпионов ждет успех в работе, а Рыбы получат приятное известие
- Гороскоп на 23 марта: у Стрельцов разногласия с начальством, а Рыбам нельзя рисковать
- Гороскоп на 4 мая: Тельцам придется поработать, а Ракам лучше ничего не делать
- Гороскоп на 15 марта: власть у Стрельцов и доверчивость у Весов
- Эти три знака Зодиака могут "задушить" вас своей любовью
- Астрологический прогноз с 6 по 12 февраля: Козероги и Водолеи могут запутаться
- Рада изменила границы на Донбассе: что это значит 18:03
- Мародеры постарались: Житель Донецка показал жилкомплекс для «дончан с толстым кошельком». ВИДЕО 16:39
- В Мариуполе водитель маршрутки избил пожилую пассажирку16:15
- Паспортный стон. Как жители ОРДЛО становятся гражданами РФ15:06
- Ярош объяснил, какие города Донбасса нужно освобождать первыми 14:27
- Очередную часть фильма «Безумный Макс» снимают: В Донецке люди возмущены состоянием автобусов 14:06
- Очереди на КПВВ бьют рекорды: сотни машин и людей застряли на блокпостах в гигантских пробках13:29
- «Надо сидеть ждать своего часа»: Прилепин анонсировал оккупацию Харькова и Одессы12:48
- Россия заморозит финансирование Донбасса: ФСБ готовится "убрать" Пушилина12:25
- В Горловке во время обстрела ранена 70-летняя мирная жительница12:01
- Путинский пропагандист выставил себя на посмешище19:24
- Экс-начальник Генштаба Замана считает заказчиками своего преследования Порошенко и Турчинова, а Матиоса назвал "мастером фальсификаций"18:53
- Как вырастут тарифы на газ в Украине: эксперты обновили прогноз18:28
- Рада изменила границы на Донбассе: что это значит 18:03
- Зеленский вернул Сакашвили гражданство Украины17:41
- Не до Украины: дипломат озвучил главные темы ЕС в ближайшие годы17:20
- Бабченко внезапно похвалил поступок Зеленского: новый президент поступил неожиданно17:05
- Мародеры постарались: Житель Донецка показал жилкомплекс для «дончан с толстым кошельком». ВИДЕО 16:39
- В Мариуполе водитель маршрутки избил пожилую пассажирку16:15
- Медведчук: Отмена депутатской неприкосновенности, прямые переговоры с Россией и освобождение людей – главные задачи для Зеленского. ВИДЕО15:58
- Как вырастут тарифы на газ в Украине: эксперты обновили прогноз18:28
- Не до Украины: дипломат озвучил главные темы ЕС в ближайшие годы17:20
- Медведчук: Отмена депутатской неприкосновенности, прямые переговоры с Россией и освобождение людей – главные задачи для Зеленского. ВИДЕО15:58
- Что лечит черешня в организме человека15:41
- Конец света: предсказание ацтеков начинает сбываться - удар из космоса уничтожит Землю15:25
- Паспортный стон. Как жители ОРДЛО становятся гражданами РФ15:06
- Ярош объяснил, какие города Донбасса нужно освобождать первыми 14:27
- Политолог: «Дальнейшая судьба Зеленского прояснится уже осенью»13:45
- Названы полезные напитки, утоляющие жажду19:31
- Врач поделилась тонкостями летнего ухода за волосами16:15
- Украинцев предупредили об опасности популярной ягоды
- В "ЛНР" прогремел смертельный взрыв: есть жертвы – первые подробности
- «ЛДНР» близко: Джон Сноу и Старки обратились к Зеленскому
- Названы 4 знака зодиака, которые найдут любовь в июне 2019-го
- Гороскоп на завтра: Тельцы думают только о себе, а Дев раздражают люди
- Чудовищная трагедия произошла в одной из школ: десятки погибших
- «Это не слухи, это правда»: Гиркин признался, что казнил людей в Славянске
- Назначение Бабича куратором "Л/ДНР": источник рассказал, что задумал Путин для "республик", грядут перемены. ВИДЕО
- "Мы не хотели войны", - Ходаковский "слил" детали захвата ДАП, сболтнув о преступлениях боевиков
- Над Украиной нависла угроза: к Зеленскому срочно едет делегация США