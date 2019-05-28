- Экс-начальник Генштаба Замана считает заказчиками своего преследования Порошенко и Турчинова, а Матиоса назвал "мастером фальсификаций"18:53
- Как вырастут тарифы на газ в Украине: эксперты обновили прогноз18:28
- Рада изменила границы на Донбассе: что это значит 18:03
- Зеленский вернул Сакашвили гражданство Украины17:41
- Не до Украины: дипломат озвучил главные темы ЕС в ближайшие годы17:20
- Бабченко внезапно похвалил поступок Зеленского: новый президент поступил неожиданно17:05
- Медведчук: Отмена депутатской неприкосновенности, прямые переговоры с Россией и освобождение людей – главные задачи для Зеленского. ВИДЕО15:58
- Украина в шаге от получения нового безвиза: «побила рекорд по убийствам»14:44
- Ярош объяснил, какие города Донбасса нужно освобождать первыми 14:27
- Политолог: «Дальнейшая судьба Зеленского прояснится уже осенью»13:45
Медведчук: Отмена депутатской неприкосновенности, прямые переговоры с Россией и освобождение людей – главные задачи для Зеленского. ВИДЕО
Виктор Медведчук, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», в эфире программы «Хронология недели» на телеканале NewsOne прокомментировал заявление главы Администрации президента Украины о возможности проведения референдума относительно мирных соглашений с Россией, пишет from-ua.
«Сложно предположить, что имеют в виду, когда говорят, что мы на эту тему — отношений с Россией — проведем референдум, а потом говорят: «Да нет-нет, это будет не референдум, это будет опрос». Ну, так соцопросы проводят и без них... Вопрос в другом. Дело в том, что делать такие заявления — это свидетельство отсутствия опыта, профессионализма и понимания того вопроса, о котором говорят. Потому что в Украине нет закона о референдуме. В Украине нет закона о всеукраинском референдуме, о местном референдуме», — заявил Медведчук.
При этом он отметил, что является сторонником норм прямой демократии и сторонником проведения референдума. «Когда я создавал Общественное движение «Украинский выбор» в 2012 году, то основой деятельности и популяризации у нас была как раз тема прямой демократии. Это через референдум решать все самые важные — как государственные, так и региональные — вопросы. Но из этого на сегодняшний день нет нормативной базы, хотя она нами наработана и существует уже несколько лет. И для того, чтобы ее принять, это посложнее, наверное, чем принять закон о выборах... И поэтому говорить, что мы проведем референдум, а потом определимся, как мы будем взаимодействовать с Россией, а потом мы решим по вопросу мира на Донбассе. Так мир на Донбассе надо было устанавливать вчера. И это реальность, это не виртуальность», — подчеркнул политик.
В то же время он отметил, что, как свидетельствуют результаты соцопросов, на сегодняшний день среди первоочередных задач президента Зеленского люди видят отмену депутатской неприкосновенности, отмену неприкосновенности президента и судей. На втором месте находятся прямые переговоры Донецк — Луганск — Москва. На третьем месте — освобождение людей, которые удерживаются в Донецке, в Луганске и в Российской Федерации.
«Вот первоочередные задачи. А когда мы говорим по поводу того, а что для этого надо делать? И задают вопрос: как вы оцениваете и должен ли президент Зеленский вступать в прямые переговоры с г-ном Путиным по вопросам нормализации отношений с Россией? 74,9% — за. Должен ли г-н Зеленский вступать в прямые переговоры с Донецком и Луганском? 55% — за. Разве это не является путем, который определился в мнениях людей? Нужен референдум? Проводите. Но нет закона. Нужен опрос? Проводите. Если вы не верите в этот опрос. Но ведь цифры другими не будут. То есть это лукавство — говорить о том, что надо еще что-то делать...» — считает председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».
По его мнению, у Зеленского знают ожидания людей. «Знают, что доверие этих людей помогло стать президентом, а теперь надо изменить позицию. Почему надо изменить позицию? Видимо, потому что Украина находится под внешним управлением и ей, Украине, нашей стране, надо будет продолжать оставаться в фарватере этого внешнего управления, которое осталось как жестокое, пагубное наследие прежней власти, возглавляемой господином Порошенко. Наверное, выстраивается вся политика под это. Иначе как это можно объяснить? Иначе никак, на мой взгляд», — заключил Медведчук.
Теги: Донбасс, мир, переговоры, освобождение, задачи, Зеленский
- Переговоры в Минске: три подгруппы "отстрелялись", безопасность тормозит
- Прямые переговоры по Донбассу: есть ли шанс на мир?
- Оккупанты Донбасса сорвали минские переговоры
- Политолог: Россия, которой всё тяжелее "шифроваться" на Донбассе, хочет "соскочить" с "нормадского формата"
- Минская битва за Донбасс зависла
- Рада изменила границы на Донбассе: что это значит 18:03
- Мародеры постарались: Житель Донецка показал жилкомплекс для «дончан с толстым кошельком». ВИДЕО 16:39
- В Мариуполе водитель маршрутки избил пожилую пассажирку16:15
- Паспортный стон. Как жители ОРДЛО становятся гражданами РФ15:06
- Ярош объяснил, какие города Донбасса нужно освобождать первыми 14:27
- Очередную часть фильма «Безумный Макс» снимают: В Донецке люди возмущены состоянием автобусов 14:06
- Очереди на КПВВ бьют рекорды: сотни машин и людей застряли на блокпостах в гигантских пробках13:29
- «Надо сидеть ждать своего часа»: Прилепин анонсировал оккупацию Харькова и Одессы12:48
- Россия заморозит финансирование Донбасса: ФСБ готовится "убрать" Пушилина12:25
- В Горловке во время обстрела ранена 70-летняя мирная жительница12:01
- Путинский пропагандист выставил себя на посмешище19:24
- Экс-начальник Генштаба Замана считает заказчиками своего преследования Порошенко и Турчинова, а Матиоса назвал "мастером фальсификаций"18:53
- Как вырастут тарифы на газ в Украине: эксперты обновили прогноз18:28
- Рада изменила границы на Донбассе: что это значит 18:03
- Зеленский вернул Сакашвили гражданство Украины17:41
- Не до Украины: дипломат озвучил главные темы ЕС в ближайшие годы17:20
- Бабченко внезапно похвалил поступок Зеленского: новый президент поступил неожиданно17:05
- Мародеры постарались: Житель Донецка показал жилкомплекс для «дончан с толстым кошельком». ВИДЕО 16:39
- В Мариуполе водитель маршрутки избил пожилую пассажирку16:15
- Медведчук: Отмена депутатской неприкосновенности, прямые переговоры с Россией и освобождение людей – главные задачи для Зеленского. ВИДЕО15:58
- Как вырастут тарифы на газ в Украине: эксперты обновили прогноз18:28
- Не до Украины: дипломат озвучил главные темы ЕС в ближайшие годы17:20
- Медведчук: Отмена депутатской неприкосновенности, прямые переговоры с Россией и освобождение людей – главные задачи для Зеленского. ВИДЕО15:58
- Что лечит черешня в организме человека15:41
- Конец света: предсказание ацтеков начинает сбываться - удар из космоса уничтожит Землю15:25
- Паспортный стон. Как жители ОРДЛО становятся гражданами РФ15:06
- Ярош объяснил, какие города Донбасса нужно освобождать первыми 14:27
- Политолог: «Дальнейшая судьба Зеленского прояснится уже осенью»13:45
- Названы полезные напитки, утоляющие жажду19:31
- Врач поделилась тонкостями летнего ухода за волосами16:15
- Украинцев предупредили об опасности популярной ягоды
- В "ЛНР" прогремел смертельный взрыв: есть жертвы – первые подробности
- «ЛДНР» близко: Джон Сноу и Старки обратились к Зеленскому
- Названы 4 знака зодиака, которые найдут любовь в июне 2019-го
- Гороскоп на завтра: Тельцы думают только о себе, а Дев раздражают люди
- Чудовищная трагедия произошла в одной из школ: десятки погибших
- «Это не слухи, это правда»: Гиркин признался, что казнил людей в Славянске
- Назначение Бабича куратором "Л/ДНР": источник рассказал, что задумал Путин для "республик", грядут перемены. ВИДЕО
- "Мы не хотели войны", - Ходаковский "слил" детали захвата ДАП, сболтнув о преступлениях боевиков
- Над Украиной нависла угроза: к Зеленскому срочно едет делегация США