Медведчук: Отмена депутатской неприкосновенности, прямые переговоры с Россией и освобождение людей – главные задачи для Зеленского. ВИДЕО

28.05.2019 15:58

Виктор Медведчук, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», в эфире программы «Хронология недели» на телеканале NewsOne прокомментировал заявление главы Администрации президента Украины о возможности проведения референдума относительно мирных соглашений с Россией, пишет from-ua.

«Сложно предположить, что имеют в виду, когда говорят, что мы на эту тему — отношений с Россией — проведем референдум, а потом говорят: «Да нет-нет, это будет не референдум, это будет опрос». Ну, так соцопросы проводят и без них... Вопрос в другом. Дело в том, что делать такие заявления — это свидетельство отсутствия опыта, профессионализма и понимания того вопроса, о котором говорят. Потому что в Украине нет закона о референдуме. В Украине нет закона о всеукраинском референдуме, о местном референдуме», — заявил Медведчук.

При этом он отметил, что является сторонником норм прямой демократии и сторонником проведения референдума. «Когда я создавал Общественное движение «Украинский выбор» в 2012 году, то основой деятельности и популяризации у нас была как раз тема прямой демократии. Это через референдум решать все самые важные — как государственные, так и региональные — вопросы. Но из этого на сегодняшний день нет нормативной базы, хотя она нами наработана и существует уже несколько лет. И для того, чтобы ее принять, это посложнее, наверное, чем принять закон о выборах... И поэтому говорить, что мы проведем референдум, а потом определимся, как мы будем взаимодействовать с Россией, а потом мы решим по вопросу мира на Донбассе. Так мир на Донбассе надо было устанавливать вчера. И это реальность, это не виртуальность», — подчеркнул политик.

В то же время он отметил, что, как свидетельствуют результаты соцопросов, на сегодняшний день среди первоочередных задач президента Зеленского люди видят отмену депутатской неприкосновенности, отмену неприкосновенности президента и судей. На втором месте находятся прямые переговоры Донецк — Луганск — Москва. На третьем месте — освобождение людей, которые удерживаются в Донецке, в Луганске и в Российской Федерации.

«Вот первоочередные задачи. А когда мы говорим по поводу того, а что для этого надо делать? И задают вопрос: как вы оцениваете и должен ли президент Зеленский вступать в прямые переговоры с г-ном Путиным по вопросам нормализации отношений с Россией? 74,9% — за. Должен ли г-н Зеленский вступать в прямые переговоры с Донецком и Луганском? 55% — за. Разве это не является путем, который определился в мнениях людей? Нужен референдум? Проводите. Но нет закона. Нужен опрос? Проводите. Если вы не верите в этот опрос. Но ведь цифры другими не будут. То есть это лукавство — говорить о том, что надо еще что-то делать...» — считает председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».

По его мнению, у Зеленского знают ожидания людей. «Знают, что доверие этих людей помогло стать президентом, а теперь надо изменить позицию. Почему надо изменить позицию? Видимо, потому что Украина находится под внешним управлением и ей, Украине, нашей стране, надо будет продолжать оставаться в фарватере этого внешнего управления, которое осталось как жестокое, пагубное наследие прежней власти, возглавляемой господином Порошенко. Наверное, выстраивается вся политика под это. Иначе как это можно объяснить? Иначе никак, на мой взгляд», — заключил Медведчук.