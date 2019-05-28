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На Житомирщине родители сожгли в печи 3-летнюю дочь
В одном из сел на Житомирщине родители убили свою маленькую дочь, которую отвоевали у приемных родителей. Затем они сожгли ее.
Об этом сообщил начальник ГУНП в Житомирской области Вячеслав Печененко на своей странице в Facebook. По его словам, родных родителей девочки уже лишали родительских прав, но благодаря активистам ребенка вернули в семью, пишет from-ua
"Циничности и ужаса в этой ситуации придает тот факт, что тело мертвого ребенка эти нелюди сожгли в печи, а остатки вынесли. По крайней мере, такие свидетельства мы пока проверяем. Сейчас оба под стражей", — добавил он.
Начальник полиции объяснил, что родные родители девочки пытались скрыть ее исчезновение. Они переодели своего сына в вещи девочки, но местные жители разоблачили преступников.
"Самое страшное в этой ситуации то, что девочка около года назад усилиями горе-активистов (которые на каждом перекрестке кричат об издевательствах над детьми в домах семейного типа) была изъята из приемной семьи (где о ней заботились и занимались ее воспитанием и оздоровлением) и возвращена биологическим родителям (которые из-за пристрастия к алкоголю уже лишены родительских обязанностей в отношении двух других детей). Пока приемные родители пытались через высшие судебные инстанции обжаловать решения местных судов и вернуть ребенка, Даша бесследно исчезла", — заявил Печененко.
Теперь полиция расследует убийство ребенка.
Первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook добавил, что убил 3-летнюю девочку сожитель ее мамы.
"Мать ребенка сообщила, что еще в августе 2018 (!) ее сожитель во время ссоры толкнул ребенка, который упал и ударился головой. Ребенок потерял сознание. После неудачных попыток сделать искусственное дыхание ребенку сожитель женщины, разведя огонь в печи дома, сжег тело девочки, а кости вынес на улицу", — сообщил он.
Теги: Донбасс, родители, Житомирская область, печь, дочь
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