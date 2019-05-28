Политолог: «Дальнейшая судьба Зеленского прояснится уже осенью»

28.05.2019 13:45

Известный политолог Кирилл Молчанов на своей странице в Фейсбуке рассказал о двух возможных сценариях для президента Владимира Зеленского.

Как передает replyua.net, согласно первому сценарию, глава государства обретет субъектность, начнет отдаляться от олигархов, и будет назначат выгодных ему, а не олигархам, людей на важные посты. В итоге он полностью избавится от Игоря Коломойского и передаст бизнесмена правосудию США.

«Второй вариант - формирование избирательного списка и кадровых вакансий по квотному принципу в зависимости от влияния бенефициаров политического проекта «Слуга народа», с дальнейшей утратой влияния на политическое поле и неспособностью выстраивания собственной вертикали власти», - отмечает Молчанов.

В этом случае Зеленский окажется слабым президентом, будет работать в стиле Ющенко и каждую неделю будет подрабатывать в «Лиге смеха». Однако один из этих двух сценариев в любом случае осуществится, и это произойдет уже осенью, через пару месяцев после выборов.