Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Зеленский вернул Сакашвили гражданство Украины

28.05.2019 17:41
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Зеленский вернул Сакашвили гражданство Украины

Президент Украины Владимир Зеленский исключил положение о потере экс-главой Одесской ОГА и экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили гражданства Украины. Об этом сказано на сайте президента, пишет ДонПресс.
В тексте указа сказано:
«Внести в указ президента Украины от 26 июля 2017 года № 196 „О прекращении гражданства Украины Бондаревой, Корнийчук, Коротецкого и других“ изменение, исключив положение о потере Саакашвили Михеилом гражданства Украины».



Теги: Украина, Донбасс, гражданство, возвращение, Саакашвили, Зеленский
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх